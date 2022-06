Le refus d’obtempérer enclenche un processus prédisposé à l’escalade et dont le déroulement dépassera rarement quelques secondes, où les réactions réflexes prévalent sur la possibilité même d’une quelconque réflexion posée. Les conditions d’un « concours de conneries » sont alors rassemblées, dont l’initiateur, jouant le peu qu’il lui reste de son statut social, demeure cependant la cause première, entraînant dans ses malencontreux choix réflexes celles et ceux qui lui auront hélas confié leur sort. Les erreurs de jugement de part et d’autre trouvent ici un environnement au sein duquel se démultiplier de façon tragique.

Il est impératif de garder à l’esprit que toute analyse a posteriori, suppose une délibération, et se déroule donc à une échelle de temps sans rapport avec celle des événements qui se sont produits, si bien qu’elle, l’analyse, et ceux-ci, les événements, se retrouvent à l’arrivée d’une nature entièrement différente.