Veille effondrement #138 – « La France va cramer dans les trois prochains jours »

Marc Hay : “Les projections que l’on montrait pour 2050, ça s’est déjà produit. En 2019, c’était un signal d’alarme et on s’est dit que ça arriverait dans 15 ou 20 ans, et en fait ça arrive trois ans plus tard”.

cf. Les assureurs et le réchauffement climatique, le 2 octobre 2021 :

Qu’est-ce que ça nous dit pour l’avenir ? Je vais terminer là-dessus. Ça nous dit qu’on a un risque qu’on aura de plus en plus de mal d’abord à calculer parce qu’on ne sait pas, quand on nous dit qu’un risque trentenaire va devenir un risque décennal, est-ce qu’il n’est pas déjà un risque qui va apparaître tous les 5 ans ou même tous les ans ? On n’en sait rien.