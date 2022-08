Quelques nouvelles d’ailleurs : il n’y a pas qu’en Corse ou à Paris…, par Emmanuel Rousseaux

Ici, dans un coin de ville au sud du désert du Sahara, en Mauritanie !! Il pleut une pluie torrentielle en ce moment depuis hier…. En plus, les gens n’ont pas l’habitude : cas de noyades, absence d’égouts ou d’assainissement, maisons fragilisées, quartiers inondés, recrudescence des moustiques, paludisme et risque de choléra, villes paralysées et routes coupées. Bref, c’est la panique…

Partager :