Actualité de la psychohistoire

Zevengeur (11/04/2011 à 15h57)

Pour prédire l’histoire à venir, c’est très simple, il suffit de se référer à la théorie d’Hari Seldon appelée la « Psychohistoire » (voir les Fondations d’Asimov)

Tsss….

Thomas (11/04/2011 à 19h21)

Paul, vous me faites penser à Hari Seldon, aux prémices de la psychohistoire…

« La psychohistoire est une science fictive imaginée par l’auteur de science-fiction Nat Schachner puis développée plus largement par Isaac Asimov (1920-1992) dont le but est de prévoir l’Histoire à partir des connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes sociaux en appliquant une analyse statistique à l’image de la physique statistique.



Asimov imagine le concept de psychohistoire dans une série de nouvelles écrites entre 1942 et 1944 et, encouragé par son éditeur, John W. Campbell, il le développe dans ce qui deviendra le Cycle de Fondation, un ensemble de romans qui décrivent l’histoire sur la longue durée de l’Empire Galactique. Asimov dit avoir été inspiré par l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain écrite par Edward Gibbon à la fin du xviiie siècle et l’idéologie scientiste. »

« Hari Seldon est un personnage de fiction de la série Fondations d’Isaac Asimov. En sa qualité de professeur de mathématiques à l’université Streeling sur la planète Trantor, Seldon développe la psychohistoire, une science algorithmique qui lui permet de prédire l’avenir en termes probabilistes. Sur la base de sa psychohistoire, il est capable de prédire la chute éventuelle de l’Empire galactique et de développer un moyen d’écourter les millénaires de chaos qui suivront. »