[et un petit clin d’œil aux décroissants]

Non, ce ne sont pas mes vacances… mais celles de ma fille, qui est allée cet été, avec son très jeune fils [né Américain sur le sol US – on n’imagine pas comme le Monde est petit !], faire une visite sur les terres où elle est née. Ça se situe au 20ème parallèle sud, sur le continent africain, aux confins sud du Sahara (je vous laisse deviner où ça…).

[Photos Liza Wane – Août 2023 – Mauritanie]

Post-scriptum, au Sahel, les sables du désert progressent – on dit, 6 km par an. Ce n’est pas une image. De grosses dunes apparaissent, nouvelles, portées par l’Harmattan. Elles suivent une orientation nord-est/Sud-ouest, qui est le sens du vent. Ici, c’est la chaleur en toutes saisons. Les températures dépassent largement les 40°c (à l’ombre). En août-septembre, de violentes pluies d’hivernage, qui surprennent toujours les habitants, inondent routes et villages, contrastant avec l’extrême aridité ambiante. Ici, aux confins sud du désert, et depuis les temps ancestraux, voire millénaires, nomades et sédentaires cohabitent : les Maures, les Peulhs, les Soninke, les Wolofs, les Bambaras… Ici, la clé, c’est l’eau.

Mais tout cela n’empêche pas les gens de continuer à vivre, bouger et s’adapter, avec de la ténacité et de l’endurance… « the show must go »… !