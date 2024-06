Illustration par DALL·E (+PJ)

Bonsoir,

Pour répondre à vos interrogations sur l’abstention.

J’ai 66 ans. Mon père était mineur, il n’avait que le certificat d’études, ma mère femme au foyer. Ils étaient logés par la mine et avaient le charbon gratuit.

J’ai fait un peu d’études (Bac +3), ma femme était institutrice. Elle vient d’achever sa carrière comme directrice d’école. Elle a connu les tags insultants sur les murs, les insultes et les menaces sur les réseaux sociaux. Son angoisse ces dernières années c’était de se faire planter par un parent aviné ou drogué (Samuel Paty, ça vous évoque quelque chose je pense …). Elle est partie comme un chien, si elle voulait faire un pot de départ, elle devait le payer de sa poche.

Je n’ai pas eu l’impression d’avoir un niveau de vie meilleur que mes parents.

Mon fils a fait CentraleSupelec plus un doctorat. Il gagne 3500 € net par moi (primes comprises) dans un grand groupe du CAC 40 en région parisienne. Il n’a pas les moyens d’acheter un logement correct pour loger une famille … 80% de ses condisciples sont des héritiers dont la famille dispose de plusieurs logements à Paris.

Ma fille est psychiatre, son salaire à l’hôpital est encore moindre. Lors d’un déplacement pour un congrès on lui rembourse 55 € par nuitée (nuit et petit déjeuner !) et elle voyage en seconde. Elle se dit qu’on se fout de sa g….. et nous reproche de l’avoir poussée à faire des études. Les maisons, là où elle travaille c’est 500.000 € minimum (pour un cube en béton …). À 32 ans, avec son conjoint ils louent 50 m2. Eux ne vont pas dans le chalet familial dans les Alpes, ni dans la résidence secondaire des grands-parents au bord de la mer. Non, eux ils participent au paiement de l’EHPAD d’une grand-mère qui touche l’ASPA. Après avoir fait 10 ans d’études, ils auront un capital moindre à 60 ans que leurs parents !

Parmi nos élus à 10.000 € minimum par mois plus tous les avantages bien cachés (certains ne payent pas d’impôts ou sont rémunérés des dizaines de milliers d’euros pour des missions ou études bidons), combien ont ce niveau d’études ?

Le seul moyen de gravir les échelons sociaux dans notre pays, c’est de faire de la politique. Ou si on est un peu manuel, se mettre à mi-temps pour avoir la Sécu et ne pas payer d’impôt et de travailler au black à côté.

Par chez moi les mecs en 4×4 Audi ou BMW n’ont pas une tête à avoir fait 10 ans d’études !

Dès que l’on a un boulot correct, on est pressé comme un citron (70 h par semaine et des impôts sur le revenu qui n’arrêtent pas d’augmenter).

Je ne sais pas de quel milieu vous venez, mais si on n’est pas un héritier, on est juste bon à trimer et payer des impôts.

Dans mon village, le RN a fait plus de 50% (quand j’ai construit il y a 30 ans, ils devaient faire moins de 10%). Je n’ai vu autour de chez moi aucun fasciste, ni nazi … ce sont des infirmières qui travaillent à l’hôpital d’à côté, des enseignants, des ouvriers ou techniciens qui ont bâti leur maison en grande partie de leurs mains et qui vont couper du bois l’hiver …

Depuis 45 ans que je vote, j’ai perdu, tout comme eux, toutes mes illusions.

Bonne soirée.

