Illustration par DALL·E

En 36, le Front populaire nous avait un temps épargné le fascisme en France. Aujourd’hui, le front populaire n’existe pas. Je suis allé sur le site de LFI et j’ai été effaré par leur programme. Thatcher disait : Il n’y a pas d’alternative, et LFI est en réalité aujourd’hui un parti néo-libéral, qui a remplacé la lutte des classes par la lutte des identités. La gauche socialiste avait abdiqué elle depuis longtemps, se contentant de quelques digues mineures face à la dégradation du marché du travail, où la violence sociale exercée par les patronats n’a plus de limite.

La peur est aujourd’hui du côté des PDG, CEO et autres officiers à titres anglo-saxons. Luigi Mangione les a paniqués et ils appellent aujourd’hui à un contrôle social plus étroit, ou comme le disait récemment Larry Ellison : Nous devons forcer les gens a se comporter le mieux possible grâce à une surveillance accrue via des drones dirigés par des IA.

Mangione a assassiné le PDG d’une société d’assurance et pendant que les médias pleuraient sur une famille laissée sans père, la foule riait et se réjouissait de l’assassinat de ce CEO qui avait réussi à porter le nombre de refus de remboursement dans sa boite à plus de 30% des demandes, augmentant de façon mécanique les revenus engrangés, condamnant à mort d’autres pères de famille qui eux n’avaient pas eu le droit à la moindre ligne dans les médias.

Surtout, malgré des années à diviser la société américaine pour que les pauvres ne puissent s’unir contre ceux qui les exploitent, c’est l’ensemble de la population américaine qui a vu dans ce geste un acte héroïque, quelle que soit leur couleur politique.

DIVIDE ET IMPERA disaient les Romains : diviser pour mieux régner.

Les médias, CNews ou BFM n’ont qu’une seule utilité : nous donner l’illusion que notre ennemi, c’est l’autre, le pauvre d’à côté, le métèque, l’étranger, pour nous distraire du fait que la société française est aujourd’hui infiniment plus riche que celle d’hier, mais aussi infiniment plus égoïste, infiniment plus inégale.

Illustration par DALL·E