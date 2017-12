ANNULÉ – Paul Jorion au Cercle de Wallonie à Liège, le 11 décembre à midi

Ouvert aux commentaires.

Je signalais ce matin dans Le temps qu’il fait le 1 er décembre 2017, ma conférence bientôt au Cercle de Wallonie. Je viens d’apprendre qu’elle est annulée, faute de public disposé à venir m’entendre. J’ai répondu ceci : « Je suis étonné de ce que vous me dites car je viens de faire deux conférences avant-hier et le jour d’avant au MOC [Mouvement ouvrier chrétien] d’Arlon et de Nivelles et nous avons eu des salles pleines et devoir déplier des chaises : deux fois plus de monde que le public attendu. »

