Rien n’est moins sûr. Les chocs écologiques pourraient produire encore plus de déni et de Réaction.

Je suis toujours à l’affût d’un « moment Pearl Harbor » écologique . Un grand moment de prise de conscience de la catastrophe écologique, sous l’effet d’un choc particulièrement puissant, qui déclenche un renversement total des priorités politiques pour décréter un « État d’urgence » et une « mobilisation générale » de la puissance publique.

Ce moment Pearl Harbor fait mathématiquement partie de la description de la trajectoire historique. Il peut cependant avoir lieu ou pas. Sa probabilité augmente nécessairement avec l’aggravation de l’Écocide.

Mais cela ne signifie pas qu’il se produira car d’autres forces politiques et culturelles s’assurent de détruire notre capacité à élaborer une narration efficace des événements réels, cf. les attaques trumpistes sur la science, l’administration et la presse. Sans capacité d’élaboration psychologique et culturelle, l’événement est nié et dénié. L’Histoire documente bien ces peuples entiers qui nient complètement l’existence de faits historiques majeurs dans leur parcours (parfois un génocide de plusieurs millions de personne, qui « n’a jamais eu lieu » dans l’esprit national).

Donc même une gigantesque catastrophe écologique pourrait ne déclencher aucun réflexe politique salvateur. Voire pourrait renforcer au contraire le blocage par réactance psychologique. L’être humain se caractérise en effet par sa capacité à réagir dans le mauvais sens à des injonctions au changement urgent, y compris les injonctions qui émanent du mur de la réalité physique. Plus vous insistez, plus il se braque et renforce ses objections. Jusqu’à en mourir plus qu’à son tour. Mourir plutôt que changer ses croyances sur le Réel est ainsi la norme et non l’exception. La condition humaine est celle du déni. Je dénie donc j’existe.

C’est pourquoi il faut rester ouvert au scénario beaucoup plus pessimiste, qui tend vers Mad Max après quelques décennies. Sans moment Pearl Harbor, avec une capacité d’interprétation scientifique, politique et éthique détruite, avec la fièvre du déni, plus personne ne comprendra ni se souviendra vraiment de ce qu’il s’est passé, ni même ne se souviendra que la planète était autrefois un Éden. L’immensité du crime écocidaire et génocidaire sera invisible à ses contemporains et leurs descendants. Le réchauffement climatique sera un fait inévitable, naturel, et non le produit de notre industrie mondialisée, et de nos choix politiques. Nous aurons perdu toute possibilité d’agentivité, faute de pouvoir encore la penser.

Il s’agit aussi d’une application du syndrome de la « shifting baseline » et de la destruction de la mémoire historique. Chaque génération partira d’une planète encore plus dévastée et trouvera normal qu’il fasse 30 puis 35 puis 40 puis 45 puis 50°C au mois de juin puis mai puis avril puis mars puis février…

Encore une fois, cette capacité à ne pas se rendre compte et à oublier, à ne voir que le dernier intervalle de déviation annuel plutôt que l’incroyable changement séculaire, fait partie de l’incroyable capacité d’adaptation humaine.

Nous savons de façon certaine que l’habitabilité de la planète et du continent européen va se dégrader un peu plus chaque année, tant que nous ne nous mettons pas en « économie de guerre écologique ».

Cela va-t-il déclencher un effet Pearl Harbor, tôt ou tard ?

Je l’espère sincèrement. Mais ce que j’observe, dans les (encore) démocraties, richement dotées scientifiquement, déjà frappées depuis 10 ans par le réchauffement climatique, comme les États-Unis, l’Australie, la France, l’Italie et la Belgique, ne m’invite à aucun optimisme.