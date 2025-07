Vous souvenez-vous de l’époque où éclata la bisbille entre Trump et Musk et que la presse avait déclaré unanime que le pauvre Musk pouvait compter ses os, et que j’avais dit : « Je n’en suis pas si sûr ! » ?

The Guardian – Musk promet de destituer les législateurs qui soutiennent le grand projet de loi de Trump, le 1er juillet 2025

Le PDG de Tesla a également menacé de former un « Parti américain » si le projet de loi, qui augmenterait le déficit américain de 3 300 milliards de dollars, était adopté.

Elon Musk a promis de destituer les législateurs qui soutiennent le projet de loi budgétaire radical de Donald Trump, qu’il a critiqué parce qu’il augmenterait le déficit du pays de 3 300 milliards de dollars.

« Tous les membres du Congrès qui ont fait campagne sur la réduction des dépenses publiques et qui ont ensuite immédiatement voté en faveur de la plus forte augmentation de la dette de l’histoire devraient avoir honte ! Et ils perdront les primaires l’année prochaine, même si c’est la dernière chose que je fais sur cette Terre », a-t-il écrit sur sa plateforme de réseau social, X.

Quelques heures plus tard, il a ajouté que si « ce projet de loi de dépenses insensé est adopté, le Parti américain sera créé le lendemain ».

Avec ces menaces lancées aux législateurs sur les réseaux sociaux, le milliardaire de la technologie s’est à nouveau engagé dans une dispute avec le président américain qu’il a contribué à propulser au pouvoir. Depuis qu’il a quitté son « département de l’efficacité gouvernementale », ou Doge, Musk a vivement critiqué le projet de loi budgétaire de Trump, affirmant qu’il compromettrait son travail au sein du Doge en augmentant les dépenses.

Musk s’était montré relativement discret sur le projet de loi après sa rupture spectaculaire avec Trump, mais il est revenu dans le débat ce week-end.

Lundi, il a déclaré que les législateurs qui avaient fait campagne pour réduire les dépenses mais qui soutenaient le projet de loi « devraient avoir honte ! Et ils perdront les primaires l’année prochaine, même si c’est la dernière chose que je fais sur cette Terre », a déclaré Musk.

Le PDG de Tesla et SpaceX a de nouveau appelé à la création d’un nouveau parti politique, affirmant que les dépenses massives prévues dans le projet de loi indiquaient « que nous vivons dans un pays à parti unique : le PARTI DES COCHONS ! ».

« Il est temps de créer un nouveau parti politique qui se soucie réellement du peuple », a-t-il écrit.

Après avoir contribué à hauteur de 277 millions de dollars à la campagne politique de Trump, Musk est devenu un élément essentiel de l’entourage du président américain et de son administration. Doge, qui a supervisé des coupes brutales et chaotiques dans divers programmes gouvernementaux, a affirmé avoir économisé 190 milliards de dollars. Mais cette initiative pourrait également avoir coûté 135 milliards de dollars aux contribuables, selon une analyse du Partnership for Public Service (PSP), une organisation non partisane à but non lucratif qui se concentre sur la main-d’œuvre fédérale.

Musk et Trump étaient tous deux favorables à la réduction des programmes de protection sociale, des initiatives environnementales et sanitaires et des programmes d’aide internationale. Mais Musk s’est insurgé contre la proposition phare du président, qu’il qualifie de « grand et beau projet de loi ».

Selon une estimation du bureau budgétaire du Congrès, la version du Sénat ajouterait près de 3 300 milliards de dollars au déficit au cours de la prochaine décennie, tandis que le projet de loi approuvé par la Chambre ajouterait 2 400 milliards de dollars au déficit au cours de la prochaine décennie.

Musk a exprimé son mépris pour les deux versions.

Outre ses critiques sur les dispositions du projet de loi en matière de dépenses, il a déploré la réduction des subventions pour les véhicules électriques, affirmant que le projet de loi « donne des aides aux industries du passé tout en nuisant gravement aux industries du futur ».