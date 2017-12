Bonne année 2018 !

Madame Tracy Chapman

The Times They Are A-Changin’, par Bob Dylan

Come gather ’round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin’

Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone

For the times they are a-changin’

Come writers and critics

Who prophesize with your pen

And keep your eyes wide

The chance won’t come again

And don’t speak too soon

For the wheel’s still in spin

And there’s no tellin’ who that it’s namin’

For the loser now will be later to win

For the times they are a-changin’

Come senators, congressmen

Please heed the call

Don’t stand in the doorway

Don’t block up the hall

For he that gets hurt

Will be he who has stalled

There’s a battle outside and it is ragin’

It’ll soon shake your windows and rattle your walls

For the times they are a-changin’

Come mothers and fathers

Throughout the land

And don’t criticize

What you can’t understand

Your sons and your daughters

Are beyond your command

Your old road is rapidly agin’

Please get out of the new one if you can’t lend your hand

For the times they are a-changin’

The line it is drawn

The curse it is cast

The slow one now

Will later be fast

As the present now

Will later be past

The order is rapidly fadin’

And the first one now will later be last

For the times they are a-changin’

Les Temps Changent, traduction par Hugues Aufray

Où que vous soyez, accourez braves gens.

L’eau commence à monter, soyez plus clairvoyants.

Admettez que, bientôt, vous serez submergés

Et que si vous valez la peine d’être sauvés,

Il est temps maintenant d’apprendre à nager

Car le monde et les temps changent.

Et vous, les gens de lettres dont la plume est d’or,

Ouvrez tout grands vos yeux car il est temps encore.

La roue de la fortune est en train de tourner

Et nul ne sait encore où elle va s’arrêter.

Les perdants d’hier vont peut-être gagner

Car le monde et les temps changent.

Vous, les pères et les mères de tous les pays,

Ne critiquez plus car vous n’avez pas compris.

Vos enfants ne sont plus sous votre autorité.

Sur vos routes anciennes, les pavés sont usés.

Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés

Car le monde et les temps changent.

Messieurs les députés, écoutez maintenant.

N’encombrez plus le hall de propos dissonants.

Si vous n’avancez pas, vous serez dépassés

Car les fenêtres craquent et les murs vont tomber.

C’est la grande bataille qui va se livrer

Car le monde et les temps changent.

Et le sort et les dés maintenant sont jetés

Car le présent bientôt sera déjà passé.

Un peu plus chaque jour, l’ordre est bouleversé.

Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver.

Les premiers d’aujourd’hui, demain, seront les derniers

Car le monde et les temps changent.

Facebook 5 Twitter Google+ 0 LinkedIn 0

Partager