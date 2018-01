La pègre abandonne le bitcoin pour d’autres crypto-monnaies

Les monnaies numériques telles que le monero et le Zcash, qui sont conçues pour éviter le traçage, ont gagné en popularité auprès des cybercriminels et ont augmenté en valeur plus rapidement que le bitcoin au cours des deux derniers mois.

29 déc. 2017

Bitcoin perd de son lustre avec certains de ses premiers et plus fervents fans – les criminels – donnant naissance à une nouvelle race de monnaie virtuelle.

La valeur de certaines monnaies numériques axées sur la protection de la vie privée comme le monero, conçues pour éviter le traçage, a augmenté plus rapidement au cours des deux derniers mois, à mesure que les autorité judiciaires ont adopté des logiciels pour surveiller les personnes qui utilisent du bitcoin.

Un grand nombre d’analystes comme Chainalysis réussissent de mieux en mieux à détecter les caches numériques liées à la criminalité ou au blanchiment d’argent, à alerter les échanges et à empêcher la conversion en monnaies traditionnelles.

Il y a trois mois, l’agence de police de l’Union européenne, Europol, a tiré la sonnette d’alarme en signalant que « d’autres crypto-monnaies telles que le monero, l’ether et le Zcash gagnaient en popularité au sein du numérique clandestin ».

Les extorqueurs en ligne, qui utilisent des logiciels de rançonnement pour verrouiller les ordinateurs des victimes jusqu’à ce qu’elles obtiennent un paiement, ont commencé à exiger ces devises à la place.

Le 18 décembre, des pirates informatiques ont attaqué jusqu’à 190 000 sites Web WordPress par heure pour les faire obtenir leur libération en monero, selon la société de sécurité Wordfence.

Pour le rançonnement, monero est désormais « l’un des favoris, sinon le favori », a déclaré Matt Suiche, le fondateur de Comae Technologies, une société de sécurité basée à Dubaï.

Selon coinmarketcap.com, monero a quadruplé en valeur pour atteindre 349 $US au cours des deux derniers mois de 2017, ce qui le place parmi un certain nombre de jetons qui ont augmenté plus rapidement que le bitcoin, la monnaie numérique la plus précieuse au monde.

Le bitcoin a plus ou moins doublé au cours de la même période, selon les données compilées par Bloomberg.

Dans le cas de Monero, les criminels le fuient parce que le blockchain, la technologie sous-jacente du bitcoin, peut agir contre eux.

En tant que technologie de comptabilité numérique, blockchain enregistre méticuleusement les adresses d’envoi et de réception des transactions, y compris l’heure exacte et le montant – des chiffres comptables à utiliser comme preuve.

Faites correspondre une adresse à un crime, puis observez attentivement l’univers du bitcoin, et vous pouvez voir les fonds disparaître et réapparaître dans d’autres endroits.

Les escrocs ont mis au point des bases de données et des techniques de traitement de ces données pour coincer les malfaiteurs à l’arrivée.

Lancé en 2014, monero est très différent. Il crypte l’adresse du destinataire sur sa blockchain et génère de fausses adresses pour masquer l’expéditeur réel. Il masque également le montant de la transaction.

Selon Pawel Kuskowski, directeur général de Coinfirm, les techniques sont si puissantes que les logiciels utilisés pour signaler les jetons soupçonnés d’être obtenus par le crime apposent maintenant sur tout ce qui est converti en monero ou hors monero un marquage de risque élevé, ce qui aide les lieux de change et d’autres entreprises à éviter l’argent contaminé.

Kuskowski dit que cela équivaut à environ 10 % seulement de bitcoin.

Ce que nous traitons de « risque élevé » est quelque chose qui rend les fonds anonymes. Comment allez-vous prouver que ces fonds ne viennent pas de sources illégales? » dit-il.

Monero est l’une des nombreux jetons axés sur le caractère privé des transactions, chacun offrant des caractéristiques de sécurité différentes.

Son principal concurrent, Zcash – qui n’est pas connu pour avoir un succès criminel important – peut offrir une protection de la vie privée encore meilleure.

Au lieu de créer de fausses adresses pour masquer les expéditeurs, Zcash crypte leur véritable adresse. Il est donc impossible d’identifier les expéditeurs en recherchant des corrélations entre les adresses utilisées dans des transactions multiples pour identifier le véritable expéditeur – une vulnérabilité pour monero.

Pourtant, les chercheurs de l’Université de Princeton ont récemment développé un outil qui les aide à analyser les transactions Zcash au moins dans une certaine mesure – mais ils n’ont pas été en mesure de craquer monero.

Toutefois, les fonctions de haute sécurité Zcash ne peuvent pas être utilisées sur les téléphones portables jetables « brûleurs », un gadget favori utilisé par les criminels pour rester anonymes.

Les développeurs de monero affirment qu’ils ont simplement créé un jeton qui protège la vie privée. La plupart des gens l’utilisent légitimement – ils ne veulent tout simplement pas que les autres sachent s’ils achètent un café ou une voiture, a déclaré Riccardo Spagni, un développeur de base chez monero.

« En tant que communauté, nous ne prônons certainement pas l’utilisation du monero par les criminels », a déclaré Spagni. En même temps, si vous avez une monnaie décentralisée, ce n’est pas comme si vous pouviez empêcher quelqu’un de l’utiliser. J’imagine que si le monero offrait des avantages énormes aux criminels par rapport au bitcoin, alors ils utiliseraient le monero. »

Pourtant, les criminels ne sont probablement qu’une fraction des utilisateurs de monero, selon Lucas Nuzzi, analyste senior chez Digital Asset Research, qui fournit des recherches aux investisseurs institutionnels.

« Comme pour toute technologie perturbatrice, de nombreux cas d’utilisation initiale sont liés à des activités illicites », a déclaré Nuzzi. Mais alors que les gens ordinairess s’inquiètent de plus en plus de la protection de la vie privée et de la surveillance, » ces monnaies ont une utilité qui va au-delà des simples moyens d’échange de marchandises illicites », a-t-il dit.

