Trump : Les tweets du 6 janvier 2018 de 13h19 à 13h30

Maintenant que cette histoire de collusion russe, après un an d’enquête approfondie, s’est avérée être un canular total présenté au public américain, les Démocrates et leurs toutous, les faux médias d’actualité de l’establishment, sortent la rengaine à propos de Ronald Reagan et s’époumonent : « équilibre mental » et « intelligence ». En réalité, tout au long de ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l’équilibre mental et d’être, en fait, vraiment intelligent. L’escroque Hillary Clinton a aussi joué cette carte très fort et, comme tout le monde le sait, s’est écrasée en flammes. Je suis passé d’homme d’affaires TRÈS prospère à Top vedette de la télé, à président des États-Unis (à mon premier essai). Je pense que cela vous qualifie non pas comme intelligent, mais comme génie… et pour tout dire, un génie très équilibré !

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

