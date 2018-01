Aidez-moi s’il-vous-plaît à devenir milliardaire !

Ouvert aux commentaires.

Donald Trump dit de lui-même qu’il est un « génie » quand l’idée se répand de plus en plus qu’il est tout simplement fou.

Ses arguments : « Je suis Président des États-Unis et vous ne l’êtes pas », et « Je suis devenu Président du premier coup ».

Pour expliquer ces deux faits incontestables, il a parfaitement raison : l’hypothèse du génie est bien plus plausible que celle de la folie.

Il y a une troisième hypothèse, qu’il mentionne à l’occasion et plus souvent d’ailleurs que son génie : « Je sais comment les choses marchent vraiment ». Il ne parle pas alors de physique bien entendu : son génie n’est pas du type de celui de Newton ou d’Einstein, sans quoi il ouvrirait occasionnellement un livre, il veut dire que si l’on veut faire passer ses idées, il faut comprendre que tout est rapport de force et que plus on a d’argent, plus le rapport de force vous est favorable. S’il est un génie, c’est non seulement pour avoir compris cela mais aussi que tout le reste n’est que du vent.

En fait, comme mes lecteurs le savent, je n’ai jamais rien dit d’autre : « tout est rapport de force et plus on a d’argent, plus le rapport de force vous est favorable », mais en faisant l’erreur insigne de croire que cette vérité n’avait pas d’implication pour le triomphe des idées auxquelles je crois personnellement, comme si, en ce qui me concerne, les sociétés humaines fonctionnaient de la même manière que le mouvement des planètes ou des photons lumineux et qu’il suffisait, comme l’affirmait Keynes, de « dire la vérité violemment et brutalement – ceci finira par marcher, même si c’est avec lenteur ».

Trump a raison, et il m’a convaincu de mon erreur : si je veux convaincre les gens de la justesse de mes thèses, ou mieux encore, que les gens fassent simplement ce que je voudrais qu’il fissent, il faut d’abord que je devienne milliardaire.

Aussi, si vous voulez voir triompher les idées que je défends ici sans grand résultat depuis onze années, aidez-moi s’il-vous plaît à devenir milliardaire. Je sais que je m’y prends très tard, mais si votre méthode est bonne, il y a peut-être moyen de rattraper le temps perdu.

(Ne me dites pas : « En travaillant énormément », là je sais déjà que ce n’est pas la bonne méthode.)

