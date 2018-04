Intelligence artificielle : Bouchés à l’émeri, vous dis-je !

Le Monde : L’intelligence artificielle est-elle la solution à tous les problèmes de Facebook ? le 18 avril 2018

« Mark Zuckerberg reconnaît d’ailleurs les limites de l’IA :

Certains problèmes se prêtent plus à des solutions d’intelligence artificielle que d’autres. Le discours haineux est l’un des plus difficiles, car déterminer si quelque chose relève du discours haineux est très nuancé, d’un point de vue linguistique. »

Non mais allô quoi ? Principes des systèmes intelligents : 1989 = il y a 29 ans !

« Qui plus est, pour modérer efficacement, ces systèmes d’IA devraient en fait pouvoir comprendre le langage, le contexte, les sous-entendus, l’intention… bref, le sens. Or, ces technologies en sont aujourd’hui incapables – et le seront peut-être toujours. »

Bis : Principes des systèmes intelligents – 1989 : au siècle passé !