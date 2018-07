Non, ne vous inquiétez pas : jamais je ne mettrai comme cela le nom et l’adresse mail de quelqu’un qui m’écrit, que ce soit d’ailleurs en bien ou en mal, si je le fais, c’est que je découvre après avoir répondu point par point à son message venimeux que son adresse mail, et probablement son nom, sont faux.

Messieurs, Dames, qui m’écrivez ainsi, exprimant votre fureur, ne pensez-vous pas que vos critiques perdent de leur force quand je découvre … que derrière votre nom, il n’y a personne ?

