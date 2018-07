© Le Soir

Wikipedia : Le Soir est un quotidien généraliste belge de langue française fondé en 1887 par Émile Rossel. Il fait partie du Groupe Rossel. Se présentant comme progressiste et indépendant, ce journal est de tradition libérale et historiquement au centre de l’échiquier politique belge. C’est le quotidien francophone le plus lu en Belgique après les titres régionaux du groupe Sudpresse et avant le quotidien populaire La Dernière Heure/Les Sports.