Désobéissance civile : une Suédoise fait du grabuge pour empêcher la déportation d’un Afghan

Ouvert aux commentaires.

Deportation from Gothenburg to Afghanistan Publiée par Elin Ersson sur Lundi 23 juillet 2018

Elin Ersson a acheté un billet dans le même avion qu’un Afghan qui allait être déporté, risquant la mort, affirme-t-elle, s’il rentre au pays. Elle a refusé de s’asseoir, l’Afghan a été débarqué, elle est descendue de son plein gré.

Pour en savoir plus : A Swedish student stopped an Afghan man’s deportation by refusing to sit down on a plane, The Washington Post, le 25 juillet 2018