The Guardian : La robotisation va entraîner une recrudescence de l’esclavage en Asie du Sud-Est, par Annie Kelly

Selon un rapport, la robotisation va entraîner une recrudescence de l’esclavage en Asie du Sud-Est, Annie Kelly, jeudi 12 juillet 2018 © The Guardian

La recherche montre que le risque de trafic humain augmentera car l’automatisation pousse les travailleurs peu qualifiés à une « course vers le bas » pour les emplois.

Les robots réduiront des millions d’emplois et créeront une recrudescence de la traite et de l’esclavage dans toute l’Asie du Sud-Est, affirme la recherche.

Dans un rapport publié jeudi, le cabinet d’analystes de la chaîne d’approvisionnement Verisk Maplecroft prévoit que l’augmentation de la fabrication de robots aura un effet d’entraînement qui se traduira non seulement par une perte de moyens de subsistance, mais aussi par un pic de l’esclavage et des abus de travail dans les chaînes d’approvisionnement de marque.

Plus tôt cette année, l’Organisation internationale du travail des Nations Unies a prédit que 56 % des travailleurs des principaux centres manufacturiers d’Asie du Sud en Thaïlande, au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam pourraient perdre leur emploi au cours des deux prochaines décennies en raison de l’automatisation.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur l’impact de l’automatisation des robots sur les emplois, mais moins sur les violations des droits de l’homme qui en résulteront probablement « , a déclaré le Dr Alex Channer, analyste chez Verisk Maplecroft.

« Nous savons que dans quelques décennies, la robotisation remplacera de nombreux emplois peu qualifiés. Les travailleurs déplacés qui n’ont pas les compétences ou la capacité de s’adapter devront rivaliser pour obtenir une offre de travail faiblement rémunéré qui diminue rapidement dans des conditions d’exploitation potentielle. Cela entraînera une augmentation des risques d’esclavage et de traite dans une région déjà vulnérable à ce type d’abus ».

L’automatisation révolutionne déjà la fabrication et réduit les coûts de main-d’œuvre pour les industries du monde entier. La Fédération internationale de robotique estime que l’année prochaine, 250 000 autres robots industriels arriveront sur le marché, avec la capacité d’aider à produire des voitures, de l’électronique et de nouvelles machines.

Les robots sont déjà en production et remplaceront les travailleurs agricoles, tandis que les analystes de Citibank estiment que la technologie d’automatisation pourrait aider les marques de chaussures à réduire les coûts de main-d’œuvre de 50 % et les coûts des matières premières de 20 %, ainsi qu’à élargir les gammes de produits et à accélérer les délais de livraison.

Cette année, la première usine « coutubot » au monde aux Etats-Unis commencera la production, avec des robots cousant des vêtements sans opérateur humain. On pense que chaque machine à coudre pourrait potentiellement faire le travail de 10 personnes.

Pourtant, Channer a déclaré que ce serait une erreur pour les marques de ne pas reconnaître les conséquences des changements.

« Les entreprises peuvent soutenir qu’elles ne sont pas responsables des effets d’entraînement de la montée en puissance de l’automatisation, mais les robots ne remplaceront jamais complètement les travailleurs. Les gens devront encore trouver du travail plus bas dans les chaînes d’approvisionnement, où les abus sont plus susceptibles de se produire et où la réglementation et les droits des travailleurs peuvent être plus facilement ignorés ».

Les centres manufacturiers de l’Asie du Sud-Est sont considérés comme particulièrement exposés au risque d’abus potentiels de main-d’œuvre dès le début de la fabrication automatisée en raison de la forte dépendance à l’égard des emplois peu qualifiés et des niveaux élevés de violations du travail.

L’industrie thaïlandaise de la pêche est fortement liée à l’esclavage et aux abus de travail et le secteur de l’électronique en Malaisie, qui représente près de 35 % de l’économie d’exportation du pays, a fait l’objet d’un examen international pour le traitement des travailleurs migrants.

En 2014, un rapport de Vérité, organisme de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, a constaté que près d’un tiers des travailleurs du secteur de l’électronique en Malaisie étaient astreints au travail forcé, et a appelé les entreprises étrangères qui y opèrent à des réformes.

« Dans un environnement comme celui de l’Asie du Sud-Est, où les travailleurs sont déjà vulnérables aux abus de travail, une concurrence accrue pour les emplois restants obligera les travailleurs à accepter des emplois à des salaires moins élevés, à payer des frais de recrutement plus élevés et à être forcés de travailler dans des lieux de travail plus dangereux et plus sujets à l’exploitation.

Les secteurs identifiés par Verisk Maplecroft comme étant particulièrement à risque comprennent l’agriculture, la pêche, la fabrication en usine, la vente au détail et l’électronique.

Sur les cinq pays jugés les plus susceptibles d’être touchés par les pertes d’emplois, le rapport prévoit que le Vietnam souffrira le plus durement, avec 36 millions de personnes qui, selon les estimations, seront remplacées par des robots.

Les femmes seront également touchées de manière disproportionnée dans l’industrie du vêtement, du textile et de la chaussure. Au Vietnam et au Cambodge, 85% des emplois dans ce secteur sont potentiellement à risque, dont plus de 75% sont occupés par des femmes.

Verisk Maplecroft affirme que les entreprises et les gouvernements doivent oeuvrer de toute urgence pour atténuer les conséquences potentiellement catastrophiques de l’automatisation sur les 156 millions de personnes dont les emplois sont susceptibles d’être menacés dans les décennies à venir.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (+ PJ)