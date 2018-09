Ouvert aux commentaires.

Cette vidéo illustre un article du New York Times que voici, brut de décoffrage, grâce à DeepL.

Une théorie effrayante sur les maladies des diplomates américains à Cuba

Les médecins et les scientifiques disent que les frappes aux micro-ondes peuvent avoir causé des délires soniques et des dommages cérébraux très réels parmi le personnel de l’ambassade et les membres de la famille.

Par William J. Broad

1er septembre 2018

Pendant la guerre froide, Washington craignait que Moscou ne cherche à transformer le rayonnement micro-ondes en armes secrètes de contrôle de l’esprit.

Plus récemment, l’armée américaine elle-même a cherché à mettre au point des armes à micro-ondes qui pourraient rayonner invisiblement dans la tête des gens avec des impacts douloureusement bruyants et même des mots parlés. Les objectifs étaient de neutraliser les attaquants et de mener une guerre psychologique.

Aujourd’hui, les médecins et les scientifiques disent que ces armes non conventionnelles peuvent avoir causé les symptômes et les maux déconcertants qui, à partir de la fin de 2016, ont frappé plus de trois douzaines de diplomates américains et de membres de leur famille à Cuba et en Chine. Les incidents cubains ont entraîné une rupture diplomatique entre La Havane et Washington.

L’équipe médicale qui a examiné 21 diplomates cubains affectés n’a fait aucune mention des micro-ondes dans son rapport détaillé publié dans le JAMA en mars. Mais Douglas H. Smith, auteur principal de l’étude et directeur du Center for Brain Injury and Repair de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré lors d’un récent entretien que les micro-ondes étaient désormais considérées comme un suspect principal et que l’équipe était de plus en plus sûre que les diplomates avaient subi des lésions cérébrales.

« Tout le monde était relativement sceptique au début, dit-il, et maintenant tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a quelque chose. Le Dr Smith a fait remarquer que les diplomates et les médecins parlent en plaisantant du traumatisme comme d’une commotion cérébrale immaculée.

Selon certains experts, les attaques aux micro-ondes expliquent de façon plus plausible les rapports de sons douloureux, de maux et de traumatismes que d’autres coupables possibles – attaques sonores, infections virales et anxiété contagieuse.

En particulier, un nombre croissant d’analystes citent un phénomène étrange connu sous le nom de l’effet Frey, du nom d’Allan H. Frey, un scientifique américain. Il y a longtemps, il a découvert que les micro-ondes peuvent amener le cerveau à percevoir ce qui semble être des sons ordinaires.

Les fausses sensations, disent les experts, peuvent expliquer un symptôme déterminant des incidents diplomatiques – la perception de bruits forts, y compris les sonneries, les bourdonnements et les grincements. Au départ, les experts ont cité ces symptômes comme preuve d’attaques furtives à l’aide d’armes soniques.

Les membres de Jason, un groupe secret de scientifiques d’élite qui aide le gouvernement fédéral à évaluer les nouvelles menaces à la sécurité nationale, disent qu’il a examiné le mystère diplomatique cet été et pesé les explications possibles, y compris les micro-ondes.

[Comme la page du Science Times sur Facebook. Inscrivez-vous au bulletin du Science Times.

Interrogé sur la théorie des micro-ondes, le département d’État a déclaré que l’enquête n’avait pas encore identifié la cause ou la source des attentats. Et le F.B.I. a refusé de commenter l’état d’avancement de l’enquête ou toute théorie.

L’idée du micro-ondes regorge de questions sans réponse. Qui a tiré les poutres ? Le gouvernement russe ? Le gouvernement cubain ? Une faction cubaine malhonnête qui sympathise avec Moscou ? Et, dans l’affirmative, où les attaquants ont-ils obtenu les armes non conventionnelles ?

À son domicile à l’extérieur de Washington, M. Frey, le scientifique qui a découvert le phénomène neural, a déclaré que les enquêteurs fédéraux l’ont interrogé sur l’énigme diplomatique et que le rayonnement micro-ondes est considéré comme une cause possible.

M. Frey, aujourd’hui âgé de 83 ans, a beaucoup voyagé et a longtemps travaillé comme entrepreneur et consultant pour un certain nombre d’organismes fédéraux. Il a émis l’hypothèse que les Cubains alignés sur la Russie, alliée de longue date de la nation, pourraient avoir lancé des frappes aux micro-ondes pour tenter de miner les liens entre Cuba et les États-Unis.

« C’est une possibilité », a-t-il dit à sa table de cuisine. « Dans les dictatures, il y a souvent des factions qui ne pensent pas à aller à l’encontre de la politique générale si cela convient à leurs besoins. Je pense que c’est une explication parfaitement viable. »

Développer une nouvelle classe d’armes

Les micro-ondes sont omniprésentes dans la vie moderne. Les ondes radio courtes alimentent les radars, cuisinent les aliments, relaient les messages et relient les téléphones cellulaires aux tours d’antennes. Il s’agit d’une forme de rayonnement électromagnétique sur le même spectre que la lumière et les rayons X, mais seulement à l’extrémité opposée.

Alors que la radiodiffusion radio peut employer des ondes d’une longueur d’un mille ou plus, la taille des micro-ondes varie d’environ un pied à une minuscule fraction d’un pouce. Ils sont considérés comme inoffensifs dans des utilisations quotidiennes comme les aliments au four à micro-ondes. Mais leur petite taille permet aussi une mise au point serrée, comme lorsque les antennes paraboliques transforment les rayons désorganisés en faisceaux concentrés.

Les dimensions de la tête humaine, disent les scientifiques, en font une antenne assez bonne pour capter les signaux micro-ondes.

M. Frey, biologiste, a dit qu’il a trébuché sur l’effet acoustique en 1960 alors qu’il travaillait pour le Centre d’électronique avancée de General Electric à l’Université Cornell. Un homme qui mesurait les signaux radar dans une installation G.E. à proximité s’est approché de lui lors d’une réunion et lui a confié qu’il pouvait entendre les impulsions du faisceau – zip, zip, zip, zip, zip.

Intrigué, M. Frey s’est rendu sur le lieu de travail de l’homme à Syracuse et s’est positionné dans un faisceau radar. « Lo », se souvient-il, « je l’entendais aussi. »

Les articles de M. Frey – rapportant que même les personnes sourdes pouvaient entendre les faux sons – ont fondé un nouveau champ d’étude sur les impacts neuronaux des rayonnements. Le premier article de M. Frey, en 1961, rapportait que les densités de puissance 160 fois plus faibles que « le niveau de sécurité maximal standard pour une exposition continue » pouvaient induire les délires sonores.

Son deuxième article, en 1962, a identifié le site récepteur du cerveau comme étant les lobes temporaux, qui s’étendent sous les tempes. Chaque lobe porte une petite région – le cortex auditif – qui traite les signaux nerveux des oreilles externe et interne.

Les enquêteurs se sont précipités pour confirmer et prolonger les conclusions de M. Frey. Au début, ils ont baptisé le phénomène d’après lui, mais ils l’ont finalement appelé l’effet auditif micro-ondes et, avec le temps, plus généralement, l’audition par radiofréquence.

Les Soviétiques en ont pris bonne note. Peu de temps après ses premières découvertes, a dit M. Frey, il a été invité par l’Académie soviétique des sciences à visiter et à donner des conférences. Vers la fin, à la surprise générale, il a été emmené à l’extérieur de Moscou dans une base militaire entourée de gardes armés et de barbelés.

« Ils m’ont fait visiter les différents laboratoires et discuter des problèmes, y compris les impacts neuronaux des micro-ondes, se souvient M. Frey. « J’ai eu un aperçu de leur programme confidentiel. »

Moscou était si intriguée par la perspective du contrôle de l’esprit qu’elle a adopté une terminologie spéciale pour l’ensemble de la classe des armes envisagées, les appelant psychophysiques et psychotroniques.

La recherche soviétique sur les micro-ondes pour la « perception interne du son », averti en 1976 par la Defense Intelligence Agency, s’est révélée très prometteuse pour « perturber le comportement du personnel militaire ou diplomatique ».

Sur le plan mondial, la menace s’est accrue.

L’Agence de sécurité nationale a donné à Mark S. Zaid, un avocat de Washington qui obtient régulièrement des autorisations de sécurité pour discuter de questions classifiées, une déclaration sur la façon dont une puissance étrangère a construit une arme « conçue pour baigner les quartiers d’habitation d’une cible dans des micro-ondes, causant de nombreux effets physiques, y compris un système nerveux endommagé ».

M. Zaid a dit qu’un de ses clients de la N.S.A. qui s’y est rendu a regardé avec incrédulité son système nerveux se déchirer plus tard, en commençant par le contrôle de ses doigts.

Washington a aussi prévu de nouveaux types d’armes

À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les scientifiques de la Force aérienne ont cherché à transmettre un discours compréhensible dans la tête des adversaires. Leur approche novatrice a obtenu un brevet en 2002 et une mise à jour en 2003. Tous deux ont été assignés au secrétaire de la Force aérienne, ce qui a permis de limiter la diffusion de l’idée.

L’inventeur principal a déclaré que l’équipe de recherche avait » démontré expérimentalement » que le « signal est intelligible. En ce qui concerne les utilisations de l’invention, un formulaire de divulgation de la Force aérienne indiquait que la première demande était une « guerre psychologique ».

La marine a cherché à paralyser. L’effet Frey était d’induire des sons suffisamment puissants pour causer un inconfort douloureux et, si nécessaire, laisser les cibles incapables de bouger. L’arme, a noté la Marine, aurait une « faible probabilité de décès ou de blessures permanentes ».

Le contrat de 2003 a été attribué à des experts en hyperfréquences qui avaient émigré de Russie et d’Ukraine aux États-Unis.

On ne sait pas si Washington déploie de telles armes. Mais le Pentagone a construit une arme apparentée connue sous le nom de Active Denial System, le saluant dans une vidéo. Il tire un faisceau invisible destiné à dissuader les foules et les attaquants avec des sensations de feu.

La Russie, la Chine et de nombreux États européens sont considérés comme ayant le savoir-faire nécessaire pour fabriquer des armes à micro-ondes de base qui peuvent affaiblir, semer du bruit ou même tuer. Selon les experts, les pouvoirs avancés pourraient permettre d’atteindre des objectifs plus nuancés, par exemple en diffusant des mots parlés dans la tête des gens. Seuls les services de renseignement savent quelles nations possèdent et utilisent des armes qui ne leur sont pas familières.

L’arme de base pourrait ressembler à une antenne parabolique. En théorie, un tel dispositif pourrait être tenu à la main ou monté dans une fourgonnette, une voiture, un bateau ou un hélicoptère. Les bras hyperfréquences sont considérés comme travaillant sur des distances relativement courtes – sur la longueur de quelques pièces ou blocs. Les plus puissants peuvent être capables de tirer des faisceaux à travers plusieurs terrains de football, ou même sur plusieurs kilomètres.

L’épisode à Cuba

L’effondrement soviétique de 1991 a coupé les principaux liens de la Russie avec Cuba, un allié de longue date à seulement 90 milles des États-Unis. L’économie chancelante a forcé Moscou à cesser de fournir à La Havane de grandes quantités de pétrole et d’autres formes d’aide.

Vladimir Poutine, en tant que président et premier ministre de la Russie, a cherché à récupérer le poids économique, politique et stratégique que les Soviétiques avaient perdu. En décembre 2000, quelques mois après le début de son premier mandat présidentiel, M. Poutine s’est envolé pour l’île. C’était la première visite d’un dirigeant soviétique ou russe depuis la guerre froide.

Il a également cherché à ressusciter le travail soviétique sur les armes psychoactives. En 2012, il a déclaré que la Russie poursuivrait » de nouveaux instruments pour atteindre des objectifs politiques et stratégiques « , y compris des armes psychophysiques.

En juillet 2014, M. Poutine s’est de nouveau rendu à Cuba. Cette fois, il a apporté un cadeau – l’annulation d’une dette cubaine d’environ 30 milliards de dollars. Les deux nations ont signé une douzaine d’accords.

Un navire espion russe, Viktor Leonov, a accosté à La Havane à la veille du début des pourparlers de réconciliation entre Cuba et les États-Unis au début de l’année 2015, et l’a fait de nouveau au cours des années suivantes. Moscou et La Havane se sont tellement rapprochées qu’à la fin de 2016, les deux nations ont signé un pacte de grande envergure sur la défense et la coopération technologique.

En tant que candidat, Donald Trump a critiqué la politique de normalisation de l’administration Obama comme étant » un accord très faible » et a menacé de le mettre au rebut dès son arrivée à la Maison Blanche. Quelques semaines après avoir remporté les élections, fin novembre 2016, l’ambassade américaine à La Havane s’est retrouvée aux prises avec une crise mystérieuse.

Les diplomates et leurs familles ont raconté des sons aigus dans les maisons et les chambres d’hôtel, parfois assez intenses pour les rendre incapacitants. À long terme, les symptômes comprenaient des nausées, des maux de tête écrasants, de la fatigue, des étourdissements, des troubles du sommeil et une perte auditive.

Le département d’État a déposé des protestations diplomatiques et le gouvernement cubain a nié toute implication. En mai, le F.B.I. a ouvert une enquête et ses agents ont commencé à se rendre à La Havane six mois après le début des incidents. Le dernier a frappé cet été-là, en août, ce qui a donné relativement peu de temps aux agents pour recueillir des indices.

En septembre 2017, l’administration Trump a averti les voyageurs de Cuba et a ordonné le retour à la maison d’environ la moitié du personnel diplomatique.

Rex W. Tillerson, qui était alors secrétaire d’État, a déclaré que le personnel de l’ambassade avait été délibérément pris pour cible. Mais il s’est abstenu de blâmer Cuba, et les fonctionnaires fédéraux ont laissé entendre qu’un tiers aurait pu être responsable.

Début octobre, le président Trump a expulsé 15 diplomates cubains, ce qui a provoqué un refroidissement entre les nations. Les critiques de l’administration ont déclaré que la Maison-Blanche utilisait la question de la santé comme prétexte pour mettre fin à la politique de réconciliation du président Barack Obama.

Le lendemain des expulsions, la Commission sénatoriale des affaires étrangères a tenu une audience à huis clos et très secrète sur la situation à Cuba. Trois fonctionnaires du département d’État ont témoigné, de même qu’un haut fonctionnaire sans nom de la Central Intelligence Agency.

L’hypothèse

Au début de cette année, en janvier, l’impact effrayant des micro-ondes sur le cerveau humain n’a jamais été évoqué lors d’une audience publique au Sénat sur la crise cubaine.

Mais dans un article scientifique du même mois, James C. Lin de l’Université de l’Illinois, un éminent investigateur de l’effet Frey, a décrit les maux diplomatiques comme provenant vraisemblablement des faisceaux de micro-ondes. Lin est le rédacteur en chef de Bio Electro Magnetics, une revue à comité de lecture qui explore les effets des ondes radio et des champs électromagnétiques sur les êtres vivants.

Dans son article, il a dit que des faisceaux de micro-ondes à haute intensité auraient pu provoquer chez les diplomates non seulement des bruits forts, mais aussi des nausées, des maux de tête et des vertiges, ainsi qu’une éventuelle lésion des tissus cérébraux. Les faisceaux, a-t-il ajouté, pouvaient être tirés clandestinement, ne touchant « que la cible visée ».

En février, ProPublica a mentionné dans une longue enquête que les enquêteurs fédéraux pesaient la théorie des micro-ondes. Séparément, il parlait d’une trouvaille intrigante. L’épouse d’un membre du personnel de l’ambassade, rapporte-t-elle, avait regardé à l’extérieur de son domicile après avoir entendu les bruits troublants et vu une camionnette s’éloigner à toute vitesse.

Une antenne parabolique pourrait facilement entrer dans une petite camionnette.

L’équipe médicale qui a étudié les diplomates cubains a attribué les symptômes de l’étude JAMA de mars à une « source d’énergie inconnue » très directionnelle. Certains membres du personnel, remarquait-il, s’étaient couverts les oreilles et la tête, mais n’avaient pas subi de réduction du bruit. L’équipe a déclaré que les diplomates semblaient avoir développé des signes de commotion cérébrale sans avoir reçu de coups à la tête.

En mai, il est apparu que les diplomates américains en Chine avaient subi des traumatismes similaires. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a qualifié les détails médicaux des deux groupes de « très similaire » et « tout à fait cohérent » l’un avec l’autre. Fin juin, le département d’État avait évacué au moins 11 Américains de Chine.

Jusqu’à présent, c’est Beatrice A. Golomb, médecin et professeur de médecine à l’Université de Californie, à San Diego, qui a présenté le cas médical le plus détaillé concernant les frappes aux micro-ondes. Dans un article à paraître en octobre dans Neural Computation, une revue à comité de lecture de la MIT Press, elle présente les preuves médicales potentielles d’une attaque aux micro-ondes à Cuba.

Elle a comparé les symptômes des diplomates à Cuba à ceux signalés pour les personnes qui souffriraient d’une maladie par radiofréquence. Les réponses des deux groupes en matière de santé, a écrit le Dr Golomb, « se conformer de près ».

En conclusion, elle a fait valoir que « de nombreuses caractéristiques très spécifiques » des incidents diplomatiques « correspondent à l’hypothèse » d’une attaque par micro-ondes, y compris la production de sons perturbateurs de type Frey.

Les scientifiques ne sont toujours pas d’accord sur ce qui a frappé les diplomates. Le mois dernier, la JAMA a publié quatre lettres critiquant l’étude de mars, certains reprochant au rapport d’exclure l’hystérie de masse.

Mais M. Zaid, l’avocat de Washington, qui représente huit des diplomates et des membres de la famille, a dit que les attaques par micro-ondes ont peut-être blessé ses clients.

« C’est un peu naïf de penser que ça vient juste de commencer, a-t-il dit. Globalement, a-t-il ajouté, les grèves secrètes avec les puissants faisceaux semblent se poursuivre depuis des décennies.

Francisco Palmieri, un fonctionnaire du département d’État, a été interrogé lors de l’audience publique au Sénat sur la question de savoir si les « attaques contre le personnel américain à Cuba » avaient été évoquées avec Moscou.

« C’est une très bonne question, a répondu M. Palmieri. Mais pour y faire face, a-t-il ajouté, il faudrait « un cadre classé ».

Pour sa part, M. Frey dit qu’il doute que l’affaire sera bientôt résolue. La nouveauté de la crise, sa nature sporadique et le contexte étranger ont rendu difficile pour les enquêteurs fédéraux de recueillir des indices et de tirer des conclusions, a-t-il dit, et encore moins de déposer des accusations.

« D’après ce que je sais, dit-il, cela restera un mystère. »

William J. Broad est journaliste scientifique et rédacteur principal. Il s’est joint au Times en 1983 et a partagé deux prix Pulitzer avec ses collègues, ainsi qu’un Emmy Award et un DuPont Award. @WilliamJBroad