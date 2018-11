Relayer la marche pour le climat et la pétition belges ? par Cédric Chevalier

Bonjour Paul,

Aurais-tu éventuellement la gentillesse de relayer sur ton blog, à destination de ton audience belge et française résidente, l’appel à la manifestation pour le climat de ce dimanche 2 décembre à Bruxelles ainsi que l’appel à signer notre pétition « Déclarons l’état d’urgence environnemental » ?

Toute l’information se trouve ici : Manif ; Pétition ; Page Facebook Pétition.

Pour info, nous sommes passés dans la presse depuis que nous avons rassemblé 25.000 signatures :

La Libre Belgique.

Par ailleurs nous préparons un memorandum citoyen pour donner un contenu à un dispositif institutionnel, démocratique et politique d’Etat « d’urgence environnementale » (les guillemets sont importants). Il pourrait s’agir d’une « loi climat » dotant l’Etat fédéral belge (et partant les entités fédérées) du dispositif nécessaire pour coordonner la transition sociétale, avec une chambre scientifique et une chambre citoyenne (pour que les politiques rendent enfin des comptes sur leur (in)action politique).

Il nous semble urgent et essentiel de démontrer que la démocratie peut et doit réussir la transition sociétale. Sans quoi, plus la température va monter, plus la tentation (vaine) de la dictature « verte » va monter en parallèle (et on connaît malheureusement l’historique environnemental des dictatures au XXe siècle, à nouveau la démocratie est le moins mauvais système pour la transition aussi).

A disposition le cas échéant.

Merci,

Bien à toi,

Cédric