Clip musical sur le changement climatique filmé en Oregon, par Eric John Kaiser

Ouvert aux commentaires.

Bonjour Paul,

Comme vous, le réchauffement climatique m’inquiète… Suite à d’importants feux de forêts l’été dernier, ici dans l’état de l’Oregon, proche de Portland et de la rivière Columbia, la ville a été pendant plusieurs semaines recouverte d’une fumée de cendres. Le ciel était tout gris et c’était irrespirable. J’ai alors voulu faire quelque chose à mon niveau pour parler de ce problème et essayer de faire prendre conscience davantage des dangers liés aux changements climatiques. Ici dans le Nord-Ouest des USA, chaque été devient de plus en plus sec et les risques de feux de forêts de plus en plus fréquents.

Je suis un musicien indépendant français, un artisan fabriquant de chansons, originaire de Paris, parti m’installer à Portland dans l’Oregon, avec mon premier album et mes chansons en français sous le bras, il y a plus de 13 ans maintenant. Depuis, je fais environ 300 concerts par an, surtout aux Etats-Unis et au Canada. J’ai sorti à ce jour 5 albums studio. Le dernier, enregistré au Québec, s’est d’ailleurs classé 14ème au classement “World” du magazine “Billboard”. Comme je m’occupe de ma carrière tout seul, j’avoue que j’en suis assez fier. La plupart de mes titres sont en français.

Grâce à l’aide d’un ami réalisateur français et de nombreux de mes fans qui m’ont soutenu lors d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter, nous avons pu réaliser un clip pour ma chanson “Un éternel été” qui parle du réchauffement climatique. J’ai imaginé un monde post apocalyptique où il ne restait q’une seule saison, un été brutal et sec. Les survivants de cette époque, à la recherche d’eau et de fréon, ne peuvent sortir que la nuit, lorsque la température est redescendue. L’argent récolté lors de cette campagne de financement a également permis de lever des fonds pour l’organisation “The Friends of the Columbia Gorge” qui s’occupe entre autres, de préserver les Gorges de la rivière Columbia là où a eu lieu ces importants feux de forêts.

Je voulais partager ce clip avec vous. Je me suis dit que cela pourrait peut-être vous intéresser ? Vous pouvez le voir sur ma chaine Youtube ici: https://youtu.be/EyLMxniW9uw

En espérant avoir de vos nouvelles bientôt. Merci. Musicalement,

Eric John Kaiser

« Portland’s French Troubadour »

http://www.ericjohnkaiser.com