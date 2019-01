Ai DeepMind vs Starcraft, par Charles Ballarini

Ouvert aux commentaires.

Bonjour M. Jorion

Dans la vidéo ci-dessous, la démonstration de AlphaStar, l’Ai de DeepMind qui joue à StarCarft 2. Même si vous n’êtes pas familier de ce jeu, je pense que cette information va vous intéresser.

Le jeu implique un nombre d’actions bien supérieur aux Échecs ou au Go, en temps réel et avec information limitée. Il s’agit d’une véritable prouesse. Les commentaires la qualifient de « créative et surhumaine ». Tout en ayant des stratégies diversifiées, elle ne se contente pas d’imiter les humains, elle a un coup d’avance sur eux, elle joue dans une « meta » (metagame) différente d’eux et d’après cette démonstration, meilleure qu’eux.

Le résultat des deux matchs 5-0 contre deux joueurs différents, soit 10-0 en faveur de AlphaStar. Il s’agit de joueurs de la meilleur équipe États-unienne et seul les Coréens sont meilleurs.

Bonne journée a vous,