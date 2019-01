Ouvert aux commentaires.

Quand je suis au volant (comme de lundi à hier entre Vannes et Bordeaux, en passant par La Rochelle), je ne peux pas me consacrer à mes activités favorites de lire et d’écrire et suis obligé de m’abandonner à des pensées futiles qui peuvent vagabonder loin de celles qui me sont habituelles (comme la chute cataclysmique de Trump ou l’extinction de l’humanité), et je vous ai ainsi proposé récemment l’énigme des panneaux de signalisation indiquant « Toutes directions » et qu’il ne faut surtout pas croire au risque de se retrouver immanquablement à Paris.

Le mystère avait été résolu par vous : « Toutes directions a été inventé par des ingénieurs pour éloigner les automobilistes du centre des villes ».

La « pensée latérale » sur laquelle vous aviez attiré mon attention m’a ainsi permis de deviner par mes propres moyens la signification exacte du panneau « Verglas fréquent » placé à des endroits où il n’y a de verglas qu’une demi-douzaine de fois dans l’année, elle signifie tout simplement : « S’il gèle, il y a du verglas ici ! »

Ce que je propose aujourd’hui à votre perspicacité (avant de me remettre à Trump et à la fin du monde car je suis rentré chez moi) c’est le mystère de la « bière artisanale ».

Comme je refuse le vin quand on m’invite (je vous dirai un jour ce que m’a dit une autorité gastro-entérologique mondiale – que j’ai crue – sur le vin et le café, mais pas aujourd’hui parce que j’ai autre chose à faire que m’occuper des procès que me feraient aussitôt MM. Nespresso et saint Émilion), vous avez très souvent l’amabilité quand je suis chez vous de me suggérer de goûter une « bière artisanale locale ». Or voici ma constatation : « À part la bière artisanale (excellente) que j’ai bue l’autre jour à Lyon (et à laquelle je fais allusion dans ma vidéo), elles ont toutes exactement le même goût. »

Voici trois hypothèses – libre à vous d’en proposer d’autres.

Je me trompe : elles n’ont pas toutes le même goût (quoi ? je serais incapable de distinguer deux bières ?) Il existe un gros manuel intitulé « Comment faire une bonne bière artisanale » lu dans toute la France et dont tous les petits producteurs appliquent la recette sans en changer un iota. Il y a quelque part une grosse usine produisant un liquide intitulé « bière artisanale locale » que des dizaines d’embouteilleurs locaux mettent dans des bouteilles couvertes d’étiquettes folkloriques mentionnant le nom d’une petite bourgade où elle serait brassée.

Voilà ! À vos plumes perspicaces ! Dépêchez vous car dans dix minutes je me remets (hystériquement ! – non, non : c’est plutôt sadiquement !) – à Trump et aux avanies que je lui inflige.