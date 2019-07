Audition de Robert Mueller devant le Congrès

Dans la première audition, celle devant la commission du Congrès pour les affaires judiciaires, les Démocrates et les Républicains s’en sont tenus à leur script respectif : les premiers de citer des passages du rapport Mueller, et de demander à celui-ci de confirmer qu’ils ont bien lu, les Républicains, de tenter de délégitimer l’enquête de la commission Mueller.

Deux moments forts : quand le président Démocrate de la commission, Jerrold Nadler, demande à Mueller si Trump est exonéré par les conclusions de son rapport, comme Trump l’affirme, il répond « Non ». Plus sérieux sans doute car ce premier point était déjà connu, quand un député Républicain demande à Mueller s’il inculperait Trump à la fin de son mandat – ce député supposant certainement qu’il dirait « Non », sans quoi il n’aurait certainement pas posé la question – Mueller répond « Oui ».

Les députés Républicains poussent systématiquement Mueller à commenter le rapport Steele. Or Mueller avait annoncé d’emblée qu’il n’en parlerait pas. À chaque fois, Mueller rappelle que les questions liées à ce rapport (Trump otage de la Russie car victime de pressions de type kompromat) sont l’objet d’une enquête toujours en cours. Il refuse de même de répondre à toute question relative à Roger Stone. Ce qui signifie – my tuppence – qu’il s’agit de questions d’espionnage.

Le Démocrate Greg Stanton oblige Mueller de confirmer que chacune des promotions de sa longue carrière ont été dues à des présidents Républicains : Reagan, Bush père et Bush fils.

Seconde partie : quand Adam Schiff, président Démocrate de la commission du renseignement du Congrès, lance la session en disant que le pire de tout cela c’est le degré de déloyauté envers la nation tout entière, Mueller essuie une larme.

Schiff : l’enquête était-elle une « chasse aux sorcières » ? Mueller : « Non ».

Schiff : l’enquête était-elle une « canular » (hoax) ? Mueller : « Non ».