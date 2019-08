J’ai passé la nuit dernière dans une maison d’hôtes du Limousin, en route vers Fleurance où vous pourrez m’entendre demain parler de la vérité et commenter après-demain le film de Ron Howard, « Apollo 13 ».

C’est surprenant, ces conversations autour de la table commune avec des personnes (les 2 hôtes et les 4 autres voyageurs) qu’on ne connait ni d’Ève ni d’Adam, et qui peuvent devenir à ce point chaleureuses, parce qu’on n’est qu’à quelques kilomètres d’Oradour-sur-Glane et que ce nom seul suffit à chacun pour évoquer un nombre considérable de pensées essentielles et le bilan de toute une vie, que l’on a opposée à la mort.