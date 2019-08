Après la convalescence, la reconquête !

Je ne vous apprends rien si je vous dis que les 11 premières années du Blog de PJ auront été son époque Country & Western. La simplicité mélodique des refrains de ce style pèquenot et la spontanéité tendre des paroles des chansons de ce style, auront correspondu parfaitement à l’esprit d’une époque de convalescence.

Le décès accidentel de DJ Arafat, et les scènes tragiques d’une foule ne pouvant se résoudre à sa mort, correspondant par les hasards du calendrier avec un tournant dans la prise de conscience du sort de notre espèce menacée – dont la déclaration solennelle de la Business Roundtable est l’un des symptômes – une page musicale est désormais tournée pour le Blog de PJ.Une de mes plus anciennes prophéties – datant d’il y a 35 ans – que « si le XXIsiècle sera chinois, le XXIIsiècle sera africain », me conduit aujourd’hui à mettre le Blog de PJ sous l’égide d’un style plus déterminé, celui d’une époque de reconquête : le coupé-décalé.