Ce matin dans le Guardian (et que je vous répète ici depuis 3 ans)

The Guardian, Hopes of clean break with EU are nonsense, says ex-Brexit official, le 14 septembre 2019

Mais [Philip] Rycroft, qui était le plus haut fonctionnaire de DexEU jusqu’en mars de cette année, a déclaré au Guardian qu’un Brexit sans accord marquerait le début d’une série complexe de négociations. « Ce n’est pas une rupture nette : ce que cela fait, c’est que cela nous permet de sortir légalement de l’UE. Mais ce que cela ne peut pas faire, c’est défaire tous les liens économiques très étroits que nous entretenons avec l’UE, dont dépend une si grande partie de nos échanges commerciaux en tant que pays. Et nous ne voudrions pas non plus rompre tous les liens étroits que nous entretenons avec l’UE en matière de sécurité », a-t-il déclaré.

