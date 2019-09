« Vous faites peur aux gens avec vos trucs d’apocalypse ! »

Combien de fois n’entend-on pas ça dans la vie d’un lanceur d’alerte devant le risque d’extinction ?

Cela m’a donné l’envie de m’intéresser à l’Apocalypse de Jean de Patmos, le dernier les 27 livres du Nouveau Testament, par rapport à nous, les semeurs d’Apocalypse… et vous lirez mes premières réflexions à ce sujet bientôt.

Mais cela a donné d’autres idées à Ronald Grandpey (dont vous savez tout le bien que je pense de ses projets graphiques) et à moi. On va faire ça en grand (oui, on a besoin de financement, comment avez-vous deviné ? M’écrire ici.) Voici déjà un petit hors-d’oeuvre.