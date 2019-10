Pour la Toussaint, le Blog de PJ passe la seconde !

Le Blog de PJ est né il y a douze ans et demi : le 28 février 2007. Le premier billet s’appelait « Le déclenchement de la crise du capitalisme américain ». Il annonçait les événements qui secoueraient le monde dix-neuf mois plus tard.

Dans les années qui suivirent, les blogs furent à la mode. Il y eut même des hit-parades. Le Blog de PJ est resté N°1 des blogs économiques pendant des années, il a même été – Ô nostalgie ! – « N°4 des blogs politiques qui montent » (derrière Edwy Plenel qui était N°2 ; il n’y avait pas à avoir honte).

Et puis il y a eu de moins en moins de blogs. Les hit-parades de blogs sont morts d’inanition.

Le Blog de PJ a survécu. Il continuait de parler de ce qu’on passait sous silence ailleurs. Il a parlé du risque d’extinction en 2014 et 2015 à l’époque où je rédigeais les chapitres de ce qui deviendrait Le dernier qui s’en va éteint la lumière. À l’époque également où tout ça n’intéressait personne dans la presse francophone (ils se réveillent en ce moment), il vous a informé au jour le jour sur Trump (à partir de 2015) et sur le Brexit (depuis le referendum de juin 2016).

Au cours des années, je vous ai bassiné avec mes interrogations : « Je crois que je vais bientôt arrêter… » Vous aviez l’amabilité de me dire « NON ! Vous occupez un créneau où vous êtes le seul ! » Vous me dissuadiez. Mais ma perspective restait « Bon, allez, on verra l’année prochaine… »

Et je continuais à faire mon truc dans le style artisanal, fauché, fait sur un coin de table de cuisine. Je bricolais des vidéos dans des chambres d’hôtel, couché sur le lit, l’iPad brandi à bout de bras, assis sur … quelque chose, dans la salle de bains, etc.

Le Blog de PJ a survécu, il est dans sa treizième année. Il a si bien survécu que le nombre de ses visiteurs, qui a toujours été celui d’un organe de presse au-dessus de la moyenne, a plus que doublé au cours des deux derniers mois.

Du coup j’ai réfléchi (ça m’arrive !), je me suis dit : « Réconcilie toi avec le fait que le Blog de PJ est un organe de presse au-dessus de la moyenne. Quitte à courir les routes un peu moins ».

Rassurez-vous, rien ne changera à la ligne défendue, je continuerai aussi à vous parler des choses qui importent vraiment trois ans avant tout le monde. Dans l’immédiat, l’accent sera mis sur les questions centrales à Déclarer l’état d’urgence pour le genre humain, l’ouvrage que nous co-rédigeons, Vincent Burnand-Galpin et moi, dans un esprit de rébellion contre l’extinction.

Le but sera de faire mieux encore dans le même genre, pas de se couler dans un moule, mais en libérant des ressources, en rationalisant. L’objectif est que je puisse enfin… utiliser TOUTE LA SURFACE de la table de cuisine !

Le 1er novembre (il faudra une maintenance ce soir de 22h00 à 4h00) le Blog de Paul Jorion passe la seconde !