Pourquoi la nouvelle formule ?

Pour que ce blog, et les vidéos que je fais, aient l’air moins fauchés, il faut que je dispose (la réponse va de soi) d’un… budget. Parce que les 350€ que je vous réclame chaque mois, avec l’archive qu’on a (14k articles, 433k commentaires) et les retranscriptions, ça ne couvre pas les frais. Les choses étaient plus faciles dans la période 2009 – 2012. En effet, quand j’avais annoncé que je rentrais en Europe, que j’allais chercher du boulot et laisser tomber le blog, François Leclerc (que je ne connaissais pas à l’époque) avait fait campagne : combien me fallait-il pour vivre ? Il se faisait fort que vous trouveriez la somme. Il avait raison : les dons variaient et sont montés un mois jusqu’à 3.600 €, ce qui permettait que François lui-même reçoive 1.000€ sur la somme.

Lorsque la VUB m’offrit en 2012 un mi-temps, j’ai renoncé à la formule : l’objectif des 1.300€ affiché à partir de ce moment, représentait les 1.000€ continuant d’aller à François, les 200€ allant au webmaster (on parlait d’un site accueillant 140.000 visiteurs uniques mensuels) et à la location de 3 serveurs. Quand la VUB m’a illégalement viré (j’ai gagné le procès qu’elle m’intentait), je n’ai pas voulu revenir à la formule initiale, et l’Université catholique de Lille a eu la générosité de m’offrir, peu de temps plus tard, un nouveau mi-temps.

Quand j’ai répondu l’autre jour à l’un d’entre vous qui s’inquiétait du temps que je passais sans doute à remercier tous ceux qui faisaient un don au blog, et lui ai dit qu’il ne devait pas s’inquiéter car il n’y avait que (j’ai alors fait le calcul) 6 centièmes d’un pour cent (0,06%) de ceux qui viennent ici lire ce que j’écris, qui font un don, je me suis rendu compte qu’il fallait que mon anti-capitalisme militant cesse de faire obstacle à ce que… j’aie à nouveau les pieds sur terre !

4€ par mois *, je ne crois pas que ce soit exorbitant pour la plupart d’entre vous (si ça valait moins à vos yeux, c’est moi qui serais vexé !). Ceci dit, si vous me disiez que pour vous 4€ c’est plus que vous ne pouvez mettre en ce moment, je ne vous jetterais pas pour autant la pierre, parce que j’ai été moi-même de cet avis à une époque. Signalez-le moi alors, et on verra « ce que la maison peut faire » 😉 .

Les archives resteront accessibles, seuls les nouveaux textes et les nouvelles vidéos relèveront de l’abonnement.

Pour s’abonner, c’est en haut à droite. Bon, espérons que cela marche ! Si vous êtes moins de 90 à vous abonner, il faudra revenir à la formule de l’appel mensuel de 350€.

* 3,69€ net si vous utilisez une carte de crédit – 3,33€ si vous passez par Paypal – 4,00€ si vous préférez faire un virement (écrivez-moi ici).