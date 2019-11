L’abonnement, est-ce une bonne idée ?

Je me suis longtemps posé la question (la preuve : pendant 12 ans), et je continuerai peut-être à me la poser pendant un certain temps. Mais vous êtes nombreux (une vingtaine jusqu’ici) à me dire oui, c’est une bonne idée.

Ce matin cependant, j’ai reçu une longue lettre qui me donne mille raisons pourquoi c’est une très mauvaise idée. Je pourrais m’en tenir à la liste que cette personne me fournit, mais il m’apparaît aussi de tout ce qu’elle dit, que cette personne n’a attaché qu’une attention distraite à ce que je racontais au fil des années, alors que cela lui semble maintenant très important.

Et cela attire mon attention sur une chose qui n’est sans doute pas vraie pour la grande majorité d’entre vous mais l’est quand même pour certains : « Ce qui est gratuit ne vaut rien », ce qui se traduit dans ce cas-ci par « La parole de Paul Jorion n’est plus rien puisqu’elle n’est plus pour rien ».

J’en conclus que les visiteurs du Blog se partagent maintenant en trois groupes :

– Ceux qui pensent qu’il est en réalité normal de payer quelque chose (« Toute peine mérite salaire ») : je les en remercie

– Ceux pour qui 4€, c’est beaucoup, qui me le signalent, et pour qui les choses redeviennent aussitôt comme avant ; bonne lecture !

– Ceux qui pensent qu’il est important de payer quelque chose (« Ce qui est gratuit ne vaut rien ») ; merci pour votre lecture désormais plus attentive !

Et donc tout le monde est content – moi y compris car je reçois en bonus toutes ces lettres aimables de personnes qui me voulaient et me veulent toujours du bien et… n’avaient jamais osé me le dire 😉 .