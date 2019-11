Le passage à cette nouvelle formule, avec abonnement, est l’occasion de nombreuses conversations avec vous, conversations au cours desquelles j’ai la possibilité de savoir un peu mieux qui vous êtes (ainsi beaucoup de dames derrière des pseudos masculins – mais chut, je ne suis pas là pour vendre la mèche !)

J’ai droit à cette occasion aux premiers échos (sur douze ans !) à mon insistance à vous faire partager ma tendresse pour la chanson anglo-saxonne de style pèquenot, ringarde, larmoyante, saccharine… appelez cela comme vous voudrez…

Ainsi, en particulier :

Ce que j’apprécie par rapport à d’autres sites comme le vôtre c’est sa variété. Certes la politique et l’économie doivent être la préoccupation majeure mais de temps en temps une vidéo de variété ça fait du bien dans ce monde de brutes. J’ai éprouvé une réelle émotion en découvrant Faith Hill chantant The Little Drummer Boy.