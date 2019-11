États-Unis : surréalité réciproque

J’étais longuement interviewé hier par France Culture pour un commentaire sur la situation aux États-Unis qui serait passé au journal de 9 heures ce matin. Ne m’étant pas entendu à l’heure dite, je me suis enquis et ai reçu la réponse suivante : « Bonjour, le sujet n’est finalement pas programmé aujourd’hui, on attend d’avoir des précisions de la part d’un correspondant pour peut-être diffuser ».

L’interprétation qui m’est venue est que ce que j’ai dit a paru à ce point hors du cadre que l’on a besoin de l’avis de quelqu’un pour corroborer (le cas échéant) ce que j’ai raconté. Ce serait alors l’histoire de ma vie, le corroborateur sollicité disant alors quelque chose du genre de ce que j’ai entendu dire autrefois : « Quoi, une crise du capitalisme causée par les subprimes ? Ce type a la berlue, nous sommes au contraire en vitesse de croisière et sur pilote automatique ! »

Je suis allé faire alors un petit tour sur les sites d’actualité français, voir ce qu’on y disait de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis :

Le Figaro : un article sur les 27 en une évoque les États-Unis : Une américaine poursuivie pour s’être promenée seins nus chez elle. Le Monde : un article sur les 74 en une, consacré à une émission sur Fox News avec Trump avant-hier vendredi.

Pas grand rapport en effet avec ce que je vous rapporte au jour le jour ici sur le blog et que j’ai déclaré hier à l’intention de France Culture : un cas caractérisé – comme autrefois pour les subprimes – de surréalité réciproque !