Manifestation parisienne du 11 janvier, par Arkao

Chronique d’un samedi ordinaire à Paris.

Un peu frustré par les manifestations de faible densité dans ma petite ville de province, je me suis décidé à prendre le chemin de la capitale pour vivre ce que jusqu’à présent je ne connaissais que par les vidéos mises en ligne par les médias alternatifs.



Je n’ai pas été déçu du voyage, même si cette journée du 11 janvier n’a pas été la plus violente par rapport aux précédentes. Quel plaisir que cette foule dense, ces chants, ces slogans entonnés à pleins poumons. Je me suis placé en tête de cortège, là où désormais se regroupent les manifestants les plus vindicatifs, mais pas non plus en première ligne n’ayant plus vingt ans. Le scénario a été classique. A chaque carrefour, dont les voies latérales sont gardées par les forces de l’ordre, des échauffourées ont éclaté, bloquant ainsi le déroulé de la manifestation. Flux, reflux, attentes, gazage. Que des gaz lacrymogènes soient lancés sur la première ligne des black bloc qui balancent bouteilles et pavés, je dirais que c’est de bonne guerre. Que ces gaz soient lancés en même temps à l’arrière lors des charges est plus scandaleux. Là, pas moyen d’y échapper. Ne pas bouger c’est s’exposer à la matraque, reculer c’est entrer dans la nappe lacrymogène. Mouvements de foule dangereux où heureusement les manifestants les plus aguerris tentent d’enrayer la panique par des appels au calme. Je salue l’engagement des Street médics qui se précipitent pour venir en aide à ceux qui sont les plus incommodés par le gaz. Cela s’est passé comme ça tout le long de la remontée de l’avenue Daumesnil jusqu’à Bastille, puis encore un peu après avant l’arrivée à République. La sortie de la place a été un peu tendue, le barrage de CRS ne laissant sortir les nombreux manifestants qu’au compte-goutte. En l’absence de métro, il m’a fallu encore une heure et demi de marche pour rejoindre ma voiture garée près du périphérique. J’ai pu alors goûter le contraste entre le Paris contestataire et le Paris qui continue sa vie tranquille comme si de rien n’était, flânant le long du canal Saint-Martin, dinant en terrasse.

Ma vidéo de la journée :

Paris samedi 11 janvier 2020 from ladiagonaleduvide on Vimeo.