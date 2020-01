Le Monde : Un virtuose, un bagad et des soupçons de viol : silence de plomb en pays breton, le 24 janvier 2020

À propos de Le Monde : Un virtuose, un bagad et des soupçons de viol : silence de plomb en pays breton, par Henri Seckel et Nicolas Legendre.

Commentaire de ma part (dans Contributions) :

Bizarre que le mot « honte » n’apparaisse pas une seule fois dans cet article. Pourtant elle est là partout : la honte des victimes, bien entendu, la honte des parents des victimes, des parents de l’inculpé, des amis, des voisins, des Alréens, des musiciens et des danseurs de musique bretonne, des journalistes de presse locale, des Morbihannais de souche … ou d’adoption.

Les riches ne comprennent plus les pauvres. Les gens des grandes villes ne comprennent plus les gens des petites villes. Plus personne ne comprend plus personne.