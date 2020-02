États-Unis : La rosée et l’écume

La tribune libre ce soir de Marie « Masha » Yovanovitch, ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, évincée à la suite des manigances de l’extrême-droite US (fièrement entraînée par le président), nous rappelle que les immigrants se partagent en deux camps : celles et ceux qui rêvent à la pensée d’un nouvel idéal auquel elles ou ils s’identifient (Fiona Hill, le père d’Alexander Vindman, les parents de Yovanovitch), et ceux dont les yeux miroitent à la pensée d’une myriade de nouveaux pigeons à plumer (Friedrich Trump Sr., grand-père du président, taulier maquereau de son état).

Partager :