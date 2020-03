Municipales : il reste encore un peu de temps pour faire prévaloir la raison !

Le Monde :

« De toute façon, on n’a que des mauvaises solutions, résumait un proche de M. Macron, avant l’allocution du chef de l’Etat. Si on reporte l’élection, on nous accusera de vouloir gagner du temps car on nous prédit une défaite ; si on maintient, on nous accusera de ne pas avoir pris la mesure de la gravité de l’épidémie… »