Le pays le plus mal préparé à la crise

Un extrait de mon entretien récent sur Le Média :

Théophile KOUAMOUO :

Est-ce qu’il y a des pays européens ou des pays non-européens qui sont plus fragiles que d’autres ?

Paul JORION :

Le pays le plus en danger en ce moment, c’est certainement les Etats-Unis. Il suffit de regarder ce qui se dit dans les journaux américains en ce moment parce que ça va à hue et à dia parce qu’il y a un président convaincu que c’est « un complot des journaux communistes » comme il dit… ou des Démocrates, etc.