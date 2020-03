Ouvert aux commentaires.

En 13 ans de blog, j’en ai vu passer des commentaires qui commençaient par « À moi, on ne me la fait pas ! » Ces mots pleins de bravoure étant suivis de la rumeur la moins fondée , du pire canard, que vous puissiez imaginer.

Comment est-ce possible ? L’explication est simple : la rumeur, le canard, en question, qu’ils se faisaient un bonheur de rediffuser, débutaient eux aussi par les mêmes mots magiques : « À moi, on ne me la fait pas ! » qui les avaient enchantés, dissolvant avec eux tout reste d’esprit critique.

Moralité : il n’y a de pire gogo que celui qui clame à l’envi qu’à lui, « on ne la fera pas ! ».