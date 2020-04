Le taux national cumulé des décès dus au Covid-19

Ouvert aux commentaires.

Ce diagramme qui a été conçu par quelqu’un qui entend rester anonyme (et que je remercie) suggère qu’au même jour d’évolution dans la pandémie, la Belgique et les Pays-Bas sont les pays les plus affectés.

Ci-dessous, en échelle logarithmique, et mis à jour le 8 avril.

Rappel : comme il est apparu dans la discussion hier, la hauteur de la courbe dans le diagramme (taux élevé) reflète sans doute pour une part importante la densité de la population (Belgique, la plus haute, suivie des Pays-Bas).

Par ailleurs, caractéristique de la représentation (semi-) logarithmique, plus la courbe est « courbée » (concave), plus l’évolution est maîtrisée ; au contraire, plus elle est proche d’une droite, moins le processus est maîtrisé : exemple, les États-Unis (courbe [« ligne »] mauve).

[Bien entendu ces chiffres dépendent de la qualité des chiffres et du dépistage des malades et post-mortem].