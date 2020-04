Graphe lissé sur 6 jours de l’évolution des cas entrés en réanimation depuis le 19/03, mis à jour le 11/04 à 20h , par a113

Ouvert aux commentaire. a113 vous répondra.

Chiffres pour la France.

Le graphique ci-dessus représente le taux d’évolution des lits occupés en réanimation.

si le chiffre est positif : on remplit le services de réa



si le chiffre passe à zéro , c’est le fameux « pic » : autant d’entrées que de sorties : ouf !

si le chiffre est négatif : plus de sorties que d’entrées : l’épidémie est en récession. [c’est le cas depuis la journée d’hier]

Le graphique ci-dessus montre la tendance du flux d’entrée-sortie de patients.

il devrait en fin de parcours être une « sinusoïde amortie »

si le taux est positif la tendance est à l’augmentation de l’effectif de patients en réanimation

s’il passe à zéro cette tendance s’inverse (c’est donc l’instant où l’on peut dire que les mesures prises sont efficaces)

enfin, plus il descend en dessous de zéro plus ces mesures sont efficaces ++

mais il risque de varier entre 0% et -5% dans les jours à venir, tout en restant négatif (sinon c’est la « seconde vague ») .

Le graphique ci-dessus montre la courbe des admissions quotidiennes en réanimation qui est repartie à la hausse (431), surtout dans la région parisienne (+71 à Paris) depuis 24h, ce qui explique pourquoi on mettra du temps à voir une baisse conséquente de l’épidémie et une sortie de confinement plus tardive qu’espérée.