États-Unis : Eau de Javel et rayons ultra-violets

Si vous lisez mon blog régulièrement vous n’ignorez pas que je me suis montré assez critique envers M. Trump depuis plusieurs années. Des événements récents m’obligent cependant à revoir mon point de vue : et s’il avait raison quand il préconise pour combattre le coronavirus des injections d’eau de Javel et des rayons ultra-violets suffisamment puissants pour traverser la peau ?

P.S. Réjouissons-nous aussi du fait qu’il ait élargi sa panoplie : un cocktail d’approches semble préférable à la chloroquine pure en remplacement des corn flakes au petit déjeuner.