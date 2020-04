Covid-19 : Le Royaume-Uni, la Belgique, la France et les autres

Ouvert aux commentaires.

La ligne noire, c’est celle du Royaume-Uni, le bond est dû à un changement hier dans leur méthode de décompte :



Santé Publique Angleterre (PHE) a mis au point une nouvelle méthode de déclaration des décès quotidiens dus au COVID-19, afin de donner un chiffre plus complet des décès dus au virus. Pour la première fois à partir d’aujourd’hui, mercredi 29 avril 2020, le chiffre quotidien du gouvernement inclura les décès survenus dans tous les milieux où le test COVID-19 a été positif, y compris les hôpitaux, les maisons de soins et la population en général. L’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles signalent déjà des décès hors hôpital. Les chiffres d’aujourd’hui ont été révisés rétrospectivement par PHE depuis le premier décès survenu le 2 mars 2020 afin d’inclure des sources de données supplémentaires. Cela portera le nombre total de décès au Royaume-Uni à 26 097 entre le 2 mars et le 28 avril, dont 765 décès signalés dans les 24 heures précédant le 28 avril à 17 heures […].

Le résultat : 4076 nouveaux cas et 795 nouveaux décès en (apparemment) un seul jour. Du coup, le Royaume-Uni dépasse l’Espagne en nombre absolu de décès et accède aux 2d rang après les États-Unis, et il dépasse la Belgique pour ce qui est du taux de décès dus au Covid-19.

Sinon, le nombre de nouveaux cas est stable au Royaume-Uni :

Il est en légère décrue en Belgique :

En forte décrue en France :

Stable aux États-Unis :

Et peut-être en voie de stabilisation en Russie :