Déjà revenus au monde d’avant ?, par JPC

Voici une photo du ciel tirée la semaine passée. Fini le ciel bleu azur quand les restrictions de déplacements étaient de vigueur !

C’est le retour de ces trainées blanches d’avion dans le ciel. Nous nous trouvons entre Bruxelles, Londres et Paris. Et ces derniers jours, notre ciel en a été bien fourni de ces traces. Cela laisse penser que le monde d’avant n’a pas disparu. Dans les esprits, je le constate quotidiennement la différence en comparant les médias francophones aux flamands : il n’a presque jamais été mentionné une quelconque remise en question du « monde d’avant » côté néerlandophone pendant le confinement. Tout devait repartir comme avant : vacances, affaires, pollution,… Peu se sont prononcés sur le bienfait de l’arrêt ou le besoin de remettre en question le modèle. Ou en tous cas, il n’ont pas eu droit à la parole. Je commence à croire que c’est une spécificité francophone (en tout cas française et belge), voire dans les milieux intellectuels dans d’autres pays, de mettre en question le modèle de société existant, et aussi d’avoir laissé cette pensée s’exprimer.

Bref, en voyant ce ciel balafré, le confinement vient à nous manquer… A moins qu’il s’agisse du retour en masse et d’urgence des touristes avant la deuxième vague 😉 ?