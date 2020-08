Qui est Kamala Harris ?

Dans le sens des aiguilles d’une montre :

USA Today : « fearless fighter » (combattante sans peur)

The Boston Globe : « a good vice presidential candidate »

The New York Times : « 1st woman of color »

The Wall Street Journal : « first Black woman and first woman of Asian descent »

The Washington Post : « first woman of color »

The Los Angeles Times : « history-making pick » (un choix qui modifie le cours de l’histoire)

The Los Angeles Times (en espagnol) : « Latinas ven en Harris a una ‘inspiración para las mujeres’ y una representante de la diversidad cultural »