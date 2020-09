Dynamique des entrées-sorties en réanimation en France (Mise à jour), par a113

Mise à jour du 01/09

Franchement pas très brillant : on file vers une hausse des entrées en réa de 3% par jour. On verra dans deux semaines si les mesures en entreprises et écoles sont efficaces.

La question que je me pose c’est, sachant qu’il y a 5.000 cas /jour, combien sont dépistés en dehors des clusters ? D’autant que par définition, cette notion est, par défaut de précision sur les cas < 3, assez mal définie : "Au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu'ils se connaissent ou non". Pas moyen de trouver des infos fiables.