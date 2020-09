Une femme est tout d’abord une humaine, une personne normale avec des atouts physiques différents que celui des hommes, par Jesse ytb

Pk la femme était considéré comme le sexe faible ? Car sa gentillesse la détruite. L homme à vu cette gentillesse et en a alors profité pour « dominer »

Depuis l obtention des droits et la « liberté » de la femme les hommes se sentent en danger, alors que font ils ? Ils les sifflent, les frappent, les menacent, et essaye de « reprendre » un statut dominant et sexualise la féminité !

Messieurs , n ´oubliez pas que vous êtes sortis d un utérus et pas d un homme avec un simple corps qui ne donne pas la vie mais seulement une substance, la femme, elle, possède tous les atouts pour donner la vie et pas pour que vous lui gâchez.



Qui êtes vous, vous pensez être hommes en ayant ce genre de réactions, vous vous rabaissez tout simplement au statut animal, un homme sans femme n ´ est pas un homme, un mec (plutot) qui nous siffle dans la rue n’ est pas un mec, pk faire siffler, et pire ! Pk agresser ? Pour une femme qui met une jupe ? Est ce qu on a la « dalle » quand vous vous mettez en maillot de bain ?! Nous, femmes on a pas la dalle c est ce qui fait notre autre différence !

Un cul des seins tout de suite ça y est ça incite à qq chose ? Il faut quoi se mettre un sac poubelle sur la gueule pour pas que vous nous faites chier quand on va simplement au lycée ou simplement aller chercher une bouteille de coca ??!! On doit avoir peur de sortir dans la rue, espace public par peur que notre vie change en 3 secondes ? Un viol, une agression, harcèlements, attouchements et j en passe …

Messieurs, les femmes ont eu leurs droits et heureusement ! Ce qui est normal, nous sommes des humains et en plus on donne la vie donc un atout essentiel pour tous ! et on avait pas de droits ?! à votre plus grand regret certes mais mtnt quelle honte de voir que des jeunes filles se font frapper ou encore violer et ceux qui disent « elle s met en minijupe c normal »

Normal de forcer a un acte sexuel non désiré ??? Pour satisfaire votre simple plaisir sans intérêt ?! Et ne prenez pas l excuse « c normal elle incitait » Ne vous étonnez pas après que les femmes soit révoltées il n y a pas de fumée sans feu ! C normal d être un objet sexuel que ce soit habillé en sac poubelle ou mieux ?!

Il n y a pas de mots pour décrire ce genre de personnes à part des ordures ou des animaux qui ne savent se contrôler !

Différence de salaire, sifflements, menaces, viols, agressions, pas de droits (avant), une tenue en jupe et vs dites ça indécents… combien ?? Réfléchissez oh vous n êtes qu un corps avec une âme que dieu a posé sur la terre avec un autre sexe ,ces deux sexes doivent cohabiter et avoir les meme droits !

Certains diront « c encore une féministe » non! Féministe c est vouloir + que les hommes

La en l occurrence on réclame simplement du RESPECT , QUE ÇA !

Vous avez tous une mère? C sur puisque c’est elle qui donne une vie pour la sienne.

Imaginez que chaque acte subi par une femme, votre mère le subit aussi ! Qu est ce que ça vous ferait hein ?!