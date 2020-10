« Vive la lune ! »

Aujourd’hui c’est la fête de la lune en Chine qui est traditionnellement célébrée le quinzième jour du huitième mois lunaire.

Je partage un célèbre poème de Su Shi (苏轼 1037-1101) : « J’interroge la lune » – Su Shi

Version française :

On se réunit dans la joie et on se quitte dans la peine

La lune croît et décroît, voilée et pleine

Rien ne s’accomplit jamais dans ce monde

On aspire à une longue existence

Et quelle que soit la distance

Il sera possible de partager sa beauté.