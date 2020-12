Paul Jorion, psychanalyste

Comme quelqu’un me pose la question à l’instant, et que cela est susceptible d’intéresser d’autres personnes, voici quelques informations pratiques.

Le montant des honoraires pour une séance se détermine lors d’un entretien préalable qui n’est pas « psychanalytique », mais en tête-à-tête, et qui constitue une évaluation par moi de la demande de la personne, c’est-à-dire en fait un pronostic de la pertinence ou non de la psychanalyse comme réponse au souci(s) qui condui(sen)t la personne à se tourner vers moi (il y a des personnes à qui je dis, après les avoir entendues, que je ne peux malheureusement rien pour elles). Cet entretien préalable – non facturé – peut se faire de nos jours en distanciel par Skype, Zoom, WhatsApp, etc. Les séances de psychanalyse à proprement parler se font elles, selon la coutume, en présentiel.

Je ne suis pas partisan des séances à longueur variable : une séance dure 60 minutes. Cela dit, les analyses avec moi peuvent être très courtes : plusieurs (>2) personnes sont rentrées chez elles libérées de leur(s) tourment(s) après cinq ou six séances.